Robert Pattinson si cala nei panni di Batman: ecco il primo trailer del nuovo capitolo

Lʼex vampiro di “Twilight” sarà lʼUomo Pipistrello nel film diretto da Matt Reeves, in uscita nel 2021

Durante la convention online di DC FanDome è stato rilasciato il primo trailer ufficiale di “The Batman“. Le prime immagini del film diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson in poche ore hanno fatto il giro dei social e stuzzicato la curiosità dei fan. Dopo lo stop delle riprese, interrotte a gennaio a causa della pandemia, il nuovo capitolo dell’Uomo Pipistrello dovrebbe sbarcare in sala a ottobre 2021.

Nel primo trailer ufficiale, oltre al protagonista, compaiono anche i suoi nemici Selina (Zoë Kravitz ), prima della sua trasformazione in Catwoman e Oswald Cobblepot/Pinguino (Colin Farrell). A completare il cast Andy Serkis (Alfred), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone) e Jeffrey Wright (commissario Gordon).

“The Batman” è incentrato su un giovane Bruce Wayne, ancora alle prime armi, che deve ancora farsi un nome tra i criminali di Gotham City. “Una delle cose che penso sia interessante è imparare ad essere Batman, l’intera idea. Tutto questo è un esperimento nel film”, ha spiegato Reeves nel corso dell’evento. “È un esperimento criminale su Gotham… esperimento in cui lui sta cercando di capire cosa può fare per cambiare finalmente questo posto”.

“Gli omicidi cominciano a descrivere una sorta di storia di Gotham in un modo che non fa altro che rafforzare ciò che lui sa da molto tempo. Si aprono le porte su un nuovo mondo di corruzione che è andato molto più lontano del previsto”, ha continuato il regista.

