Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati per sempre? Il gossip

Giulia De Lellis e Andrea Damante pare si siano lasciati definitivamente. Già nelle settimane scorse si è parlato di una rottura tra i due ma poi tutto è stato messo a tacere dalle dichiarazioni dei diretti interessati che più di una volta hanno ammesso di stare attraversando un periodo difficile ma mai di essersi lasciati. Giulia De Lellis e Andrea Damante da qualche mese a questa parte appaiono, però, molto distanti, anche le vacanze estive, difatti, non le hanno trascorse insieme e il motivo sarebbe proprio la rottura. A lanciare l’ultima indiscrezione è stato Amedeo Venza che, tramite Instagram Stories, ha dichiarato che la storia tra Giulia e Andrea sarebbe ormai giunta al capolinea.

La storia d’amore tra il deejay Andrea Damante e la seguitissima influencer Giulia De Lellis (sulla quale si è di recente espresso Cecchi Paone difendendola) pare sia definitivamente finita. Ciò che molti seguaci avevano intuito già nei giorni scorsi quando non apparivano più sui social insieme, è stato confermato da Amedeo Venza che ci ha svelato un altro interessante dettaglio. A detta del presentatore, Giulia e Andrea non stanno più insieme e non trovano il coraggio per comunicare la cosa ai seguaci. Ecco il messaggio di Venza: “Giulia e Andrea! La resa dei conti. Pare che si siano lasciati definitivamente ma nessuno dei due ha il coraggio di comunicarlo ai propri fans”

All’inizio si era parlato di crisi, di scaramucce da innamorati e addirittura di una nuova fiamma per lei, ma la cosa sembra essere più seria di come l’avevamo immaginata. La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante giunta al capolinea. Il motivo, stavolta, a differenza della prima volta, non sarebbero ne i tradimenti ne la mancanza di rispetto. Tra la De Lellis e Andrea Damante non ci sarebbe più la giusta intesa. A rivelarlo è stato lo stesso Amedeo Venza: “Non c’entrano le corna o cose del genere. Nessuno ha tradito l’altro! Semplicemente poca alchimia e non andavano più d’accordo“

