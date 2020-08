Giorgia Palmas, il conto alla rovescia per la cicogna è già iniziato: il pancione è enorme

Giorgia Palmas si gode al massimo la sua gravidanza ormai agli sgoccioli. Il conto alla rovescia per la cicogna è già iniziato: il pancione dell’ex velina 38enne è enorme e lei sempre più bella. Incinta di otto mesi, la mora, tornata dalla Sardegna, si rilassa con il compagno e futuro marito Filippo Magnini e la figlia Sofia all’hotel Villa Cattani Stuart a Pesaro, nelle Marche, una struttura meravigliosa a 4 stelle immersa nella natura. La villa storica e la piscina fanno da sfondo alla sua giornata perfetta.

“Manca poco, ma non pochissimo”, scrive sul social, rispondendo all’amica Beatrice Valli che vuole sapere quando arriverà la bimba che la Palmas porta in grembo. Il parto è previsto, come rivelato da lei stessa, a settembre inoltrato, Giorgia assapora gli ultimi giorni dell’estate con il pancione. In bikini è strepitosa e ha il volto radioso.

Alcuni utenti nel commentare le foto che pubblica in bikini, mentre posa bordo piscina prima con Magnini e poi con la primogenita di dodici anni, nata dalla relazione con Davide Bombardini, notano un piccolo cambiamento. “La pancia si è abbassata tanto”, scrivono. “Stai per partorire”, “Pancia bassa… tra poco nascerà la piccola!”, sottolineano ancora. Il countdown ha preso il via, anche se non c’è fretta. Giorgia non vede l’ora di abbracciare l’altra principessina di casa.

La Palmas, rivolgendosi direttamente alla sua bebè, poco tempo fa aveva scritto: “Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco, e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso. ‘Ehi mamma sono qui, arrivo’. E’ tutto incredibile, così naturale e così perfetto”.

Gossip