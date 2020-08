Can Yaman al Grande Fratello Vip 5? Accordo sfumato per motivi economici

L’indiscrezione di AdnKronos riguardante la partecipazione dell’attore turco al reality show.

E’ stato uno dei protagonisti di quest’estate televisiva che ha offerto poche novità: stiamo parlando di Can Yaman, l’attore turco che ha stregato le telespettatrici italiane e che ha ottenuto nuova popolarità con la serie DayDreamer – Le ali del sogno, bissando, quindi, il successo ottenuto l’estate scorsa con la serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

In DayDreamer – Le ali del sogno, serie che continuerà ad andare in onda su Canale 5 anche in autunno, Can Yaman recita al fianco di Demet Özdemir con cui avrebbe avuto anche un flirt, mai confermato, però, dai diretti interessati.

Can Yaman, quest’anno, è stato ospitato anche in alcuni programmi televisivi italiani, come C’è posta per te e Live-Non è la D’Urso, nei quali l’attore ha sfoggiato un ottimo italiano poiché, da giovanissimo, ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul.

Dopo una prima indiscrezione stando alla quale Can Yaman sarebbe stato vicino a ricoprire il ruolo di inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, stando ad un’altra indiscrezione pubblicata da Affari Italiani, Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, avrebbe pensato anche all’attore turco per quanto riguarda il cast di concorrenti della quinta edizione del reality show che tornerà in onda su Canale 5 in autunno.

Un’altra indiscrezione, pubblicata da AdnKronos, però, ha svelato l’esito della trattativa.

Purtroppo, Can Yaman non varcherà la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà. Stando a questo rumor, infatti, l’accordo tra l’attore turco e Mediaset sarebbe sfumato per motivi economici.

