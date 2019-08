Quanto valgono i profili Instagram delle star più seguite?

Quanto vale il singolo post dei personaggi più seguiti di Instagram? Ecco la stima del valore delle condivisioni di alcuni degli accOunt più seguiti su Instagram

Grazie a Instagram i volti noti possono avere un contatto maggiore con i loro seguaci, possono interagire e creare quel legame che in altro modo sarebbe impossibile.

Gli account più seguiti sono quello dei personaggi più famosi, che in alcuni casi superano addirittura i 100 milioni di follower. Il numero dei seguaci è un “tesoretto” su Instagram, perché contribuisce ad accrescere il valore del profilo e, quindi, permette al titolare di guadagnare. Al contrario di quel che si immagina, non è però solo il numero di seguaci a determinare il valore, ma sono diversi fattori.

Il sito Fanpage ha analizzato i 10 profili più seguiti su Instagram e ne ha tracciato le caratteristiche per determinarne il valore. In cima alla classifica, con il maggior numero di follower c’è Cristiano Ronaldo che può vantare ben 180 milioni di seguaci, a seguire c’è poi Ariana Grande con 162 milioni. Completa il podio Selena Gomez con 155 milioni di follower. Diversa, invece, è la classifica stilata in relazione al tasso di coinvolgimento dei seguaci di Instagram, che si valuta in base ai like e ai commenti ricevuti o, più in generale, in base alle interazioni con i post. Per determinare questo fattore vengono considerate le ultime 12 condivisioni. Sulla base di questo la classifica vede in testa Selena Gomez, che ha un rating di interazione del 4,24%. Al secondo posto c’è Lionel Messi con il 3,54% e solo al terzo posto Cristiano Ronaldo con il 2,82%.

Su questi due dati si ottiene il valore complessivo dell’account, che vede al vertice della classifica il campione portoghese con un valore stimato di 190.547 – 326.651 dollari per ogni post condiviso. Al secondo posto c’è Selena Gomez con 183.549 – 314.656 dollari per ogni condivisione e al terzo posto Beyoncé, che sebbene sia “solo” al settimo posto per numero di follower, può vantare un valore stimato di 177.041 – 303.499 dollari per ogni post.

Il Giornale