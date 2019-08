Pino Insegno felice per il quarto figlio: “Tv? Non mi piace guardarmi indietro con rimpianto”

Pino Insegno parla del quarto figlio avuto dalla moglie Alessia Navarro. La coppia aveva già un figlio, nato 5 anni fa

Pino Insegno, 60 anni, da pochi giorni è diventato padre del quarto figlio.

È dunque nato Valerio e ad annunciarlo è stata Alessia Navarro su Instagram, dove ha immortalato la manina del neonato. I messaggi di auguri sono arrivati in quantità. “È successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia”, aveva raccontato Pino qualche tempo fa per annunciare la gravidanza della compagna.

Pino Insegno, già padre di Francesco e Matteo avuti con la ex moglie Roberta Lanfranchi, in questo periodo non pensa ad altro che alla famiglia. Il comico romano non ha al momento nessun interesse di tornare in tv. Dopo Reazione a catena e Domenica In, infatti, Pino Insegno è sparito dagli schermi.

“Televisione? Non mi piace guardarmi indietro con rimpianto – ha dichiarato Pino al settimanale Di Più -. Tra doppiaggio cinematografico, teatro e serie che vanno in onda su Internet, sono soddisfatto di quello che faccio. Dopo l’arrivo di Valerio, mi sento ancora più entusiasta e pieno di energie”. Il quarto figlio è stato ben accetto dalla coppia che lo ha voluto fortemente: “Con questo piccoletto fra le braccia mi sento pronto a vivere altri sessanta anni. È un sorprendete dono della vita”.

