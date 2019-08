Fuga a Formentera per Emma Marrone, ma senza il modello Nikolai

Ora Emma Marrone è a Formentera insieme al fratello e alcune amiche, ma senza il modello norvegese: il flirt è un già un lontanissimo ricordo?

Nelle ultime ore c’è stato un po’ di fermento nel mondo dei social. Emma Marrone è stata avvistata a Capri in compagnia del modello norvegese Nikolai Danielsen e subito si è gridato al flirt dell’estate. La cantante infatti è stata fotografata in atteggiamenti molto amichevoli con il modello fra i Faraglioni di Capri.

Il gossip però resta tale perché non c’è nessuna conferma in merito. Solo semplici rumor? La situazione ora si complica ed è subito mistero.

Sul profilo di Emma Marrone, qualche ora fa, è stata pubblicata una foto in cui la celebre cantante è in compagnia del fratello e di alcune amiche sull’isola di Formentera. Nello scatto incriminato si nota l’assenza di Nikolai che ha fatto perdere le sue tracce. Il flirt tra i due è già un vago ricordo oppure è stato un semplice fuoco di paglia? Questo non è dato saperlo. Sta di fatto che Emma e Nikolai, su quella barca al largo delle spiagge di Capri, non erano soli. In loro compagnia c’era anche Francesca Savini, manager e grande amica della Marrone. Quindi il presunto flirt potrebbe anche essere del tutto infondato.

Al di la di tutto, Emma Marrone si sta godendo un periodo di meritato riposo dato che, il prossimo 6 settembre, uscirà con “Io sono bella”, una canzone scritta da Vasco Rossi in persona. È single dal 2015, quando ha chiuso la sua relazione con Fabio Borriello, e la notizia di questo flirt estivo con il bel modello, ha fatto aguzzare l’occhio dei fan. Ci sono però troppi punti oscuri, troppe contraddizioni e fino a quando Emma Marrone non scioglierà la riserva, tutto quello che sta accadendo resta un semplice gossip infondato.

