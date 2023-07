Rick e Morty ma in versione anime, la prima anticipazione della serie in stile nipponico

È uscita in rete la prima anticipazione di Rick and Morty The Anime, la serie anime che era già stata anticipata da alcuni cortometraggi usciti nel 2020 e nel 2021.

La serie è attesa con la sua prima stagione nel 2023, nonostante non sia ancora stata ufficializzata una data di uscita precisa.

In queste ore sui canali social di Adult Swim è stato diffuso il filmato che mostra il cosiddetto “first look”, il primo sguardo all’opera.

Si tratta della riduzione in versione anime – il tipico cartone animato giapponese, per intenderci – della famosa serie con protagonisti Rick e Morty. Ciò che viene promesso ai fan della serie originale è un prodotto perfino più pazzo e anarchico di quello che già conosciamo, se possibile… Proprio grazie allo stile di animazione atipico e differente, questa nuova versione permetterà di espandere le possibilità di narrazione oltre i limiti imposti dalla serie originale. Il progetto era stato annunciato nel marzo 2022.



RICK AND MORTY, UNA DELLE SERIE ANIMATE PIÙ AMATE DEGLI ULTIMI ANNI

Quando parliamo di Rick and Morty, parliamo di una delle serie animate più amate degli ultimi anni. In Italia è approdata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) mentre in origine, negli Stati Uniti, è stata prodotta da Adult Swim, una delle realtà americane più famose nel mondo dell’animazione.

L’ispirazione dei due protagonisti della serie arriva da Ritorno al futuro: Rick cita quasi palesemente Doc, mentre Morty omaggia Marty McFly, i due mitici eroi della saga cinematografica di Back to the Future.

Infatti Rick and Morty è nata da una parodia del film del 1984 di Robert Zemeckis, creata da Justin Roiland. Quest’ultimo ha adattato il corto che parodiava Ritorno al futuro creando la serie che oggi conosciamo, aiutato da Dan Harmon.

ROILAND HA DOVUTO ABBANDONARE LA SERIE

Nell’ultimo periodo Justin Roiland ha dovuto dire addio alla sua serie: il co-creatore non prenderà parte alla produzione della settima stagione, lasciando il timone soltanto al collega Harmon. Il motivo sta nel caso legale e mediatico che ha danneggiato la reputazione di Roiland, nonostante egli sia stato poi scagionato da ogni accusa.

Parliamo delle accuse di violenza domestica rivolte contro di lui ed emerse lo scorso gennaio. La notizia aveva portato a polemiche e critiche sui social network, motivo per cui il co-creatore era stato costretto ad abbandonare la squadra di Rick and Morty.

La vicenda è emersa nel gennaio 2023 poiché Roiland proprio a inizio anno era comparso davanti all’ufficio del procuratore distrettuale dell’Orange County per l’udienza preliminare del processo. L’ex-fidanzata aveva accusato Roiland di “falsa detenzione dietro minaccia, violenza e frode” e di “violenza domestica con lesioni corporali”. Il co-creatore di Rick and Morty si è sempre detto “innocente” e il suo legale aveva fatto notare la “non accurata” copertura dei media di questo caso. Tuttavia Roiland è stato escluso da Adult Swim per quanto riguarda la prossima stagione della serie originale e anche per i futuri progetti di Rick and Morty, nonostante la causa si sia conclusa con Roiland scagionato.

Rick and Morty



Nonostante l’account ufficiale di Adulm Swim definisca il filmato come “trailer”, lo stile sembrerebbe semmai quello della sigla di apertura di un anime. È probabile che abbiano utilizzato la futura opening come trailer (o come first look, come viene presentato su YouTube).

A dirigere la serie ci sarà Takashi Sano, che ha già diretto due dei cinque cortometraggi anime a tema Rick and Morty realizzati tra il 2020 e il 2022 (è stato il loro successo a spingere Adult Swim a commissionare la serie).

Alla fine del filmato che trovate a fine articolo, c’è una breve dichiarazione del regista che parla della serie anime e della sua grande passione per l’opera originale.

Rick and Morty



DIECI EPISODI PER LA SERIE ANIME

La produzione di Rick and Morty The Anime sarà di Telecom Animation Film, che ha lavorato a opere come Don’t Toy With Me Miss Nagatoro e Lupin the Third – Part V. L’anime sarà composto da 10 episodi. Riprenderà elementi e personaggi già presenti nella serie originale, ma sarà un’opera a sé stante, come ha dichiarato lo stesso Takashi Sano. Proprio lui è il regista di questa nuova avventura dei mitici Rick e Morty, stavolta in salsa nipponica.