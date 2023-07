One Piece, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV live action

Poco più di un mese all’uscita di One Piece, la serie Netflix con i personaggi ideati dal fumettista giapponese Eiichirō Oda. La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito il trailer del live action.

ONE PIECE, TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO

Netflix ha finalmente pubblicato il trailer della serie TV con protagonista Monkey D. Rufy, interpretato da Iñaki Godoy. Le immagini hanno regalato un primo sguardo sulla produzione che racconterà il viaggio della ciurma alla ricerca del leggendario tesoro One Piece. Nel cast Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar nei panni di Roronoa Zoro, Nami, Usopp e Sanji.

La serie TV è tratta dal manga bestseller dal successo straordinario divenuto il manga più venduto al mondo e un franchise con pellicole, videogiochi e merchandise.

One Piece, svelato il trailer e la data di uscita della serie Netflix

Eiichirō Oda ha scritto una lunga lettera al pubblico tramite l’account Instagram della serie TV: “I festeggiamenti sono già iniziati! È già divertente vedere la quantità di reazioni dopo ogni uscita di informazione”.

Il fumettista ha proseguito: “Abbiamo lavorato duramente. Tutti gli sforzi degli attori, la costruzione del mondo e i costumi, lo sviluppo delle cose in un modo che potesse essere fatto soltanto nel live action, i dialoghi e l’intero processo di così tante persone che si sono unite sono già di per sé una festa”.

Eiichirō Oda ha aggiunto: “I produttori e la crew sono incredibili per il lavoro svolto sul live action e francamente sono anche dei grandi fan di One Piece. Più cose sai su One Piece, più ti accorgerai dell’amore che ci hanno messo”.

La serie TV arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, ovvero il 31 agosto.