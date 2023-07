Invincible, Stagione 2, il teaser trailer che rivela la data d’uscita fa esultare i fan

È uscito il teaser trailer di Invincible – Stagione 2, secondo atto della serie animata che arriverà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 3 novembre 2023. La seconda stagione racconterà nuove minacce che fanno tremare il mondo, tra cui quella rappresentata dal cattivo Angstrom Levy. Questo nuovo villain porterà il protagonista Mark nel multiverso.

Durante il San Diego Comic-Con 2023 è stato mostrato il teaser di Invincible – Stagione 2, poi pubblicato in rete (potete guardare il filmato nel video che trovate in testa a questo articolo).

Oltre a rivelare questo primo assaggio, è stata annunciata anche la data d’uscita della nuova stagione: 3 novembre 2023.

La nuova serie sarà composta da otto episodi e vedrà una pausa di metà stagione, facendo dunque uscire gli episodi finali sicuramente nel 2024, all’inizio del nuovo anno. Tuttavia la data di uscita per la seconda parte non è stata ancora rivelata.



IL CAST VOCALE DELLA SERIE

Invincible 2 ha il seguente cast vocale, per quanto riguarda la serie originale: Steven Yeun è la voce di Mark Grayson, J.K. Simmons interpreta l’ugola di Omni-Man, Sandra Oh è Debbie Grayson, Zazie Beetz interpreta vocalmente Amber Bennett, Grey Griffin fa Shrinking Rae e Monster Girl, Walton Goggin è Cecil Stedman, Gillian Jacobs è nel ruolo vocale di Atom Eve, Zachary Quinto presta la voce a Robot, Jason Mantzoukas fa Rex Sloan/Rex Splode, e infine Seth Rogen è la voce di Allen.

Tra le nuove aggiunte al cast vocale originale, ci sono Chloe Bennet, Rob Delaney, Paul F. Tompkins, Peter Cullen, Tim Robinson, Sterling K. Brown, Phil Lamarr, Lea Thompson, Jay Pharoah, Calista Flockhart.

invincible



INVINCIBLE, ADATTAMENTO TELEVISIVO DELL’OMONIMO FUMETTO CREATO DA ROBERT KIRKMAN

La serie animata Invincible è l’adattamento dell’omonimo fumetto creato da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. La serie è stata prodotta da Skybound Entertainment e trasmessa su Amazon Prime Video.

La prima stagione è uscita nel marzo 2021, facendo breccia nel cuore degli spettatori con un inaspettato contrasto tra il tono maturo, la trama avvincente e uno stile apparentemente cartoonesco.



LA SERIE CHE SEGUE LA VITA DELL’ADOLESCENTE MARK GRAYSON

La storia racconta la vita di Mark Grayson, un adolescente di diciassette anni che vive a Washington D.C. All’apparenza normale, in realtà si scoprirà che suo padre Nolan Grayson è Omni-Man, il supereroe più potente del mondo.

Costui appartiene a una razza di alieni chiamati Viltrumiti, estremamente forti, resistenti, in una parola invincibili appunto.

Il ragazzo comincerà a manifestare i superpoteri che ha ereditato da suo padre, scoprendo quindi di essere anche lui un Viltrumita (anche se solo a metà). Si autobattezzerà come Invincible per seguire la carriera paterna, diventando anche lui un supereroe. Affianca suo padre, facendo gavetta con lui. Assieme a papà, si ritroverà ad affrontare pericolose minacce con l’obiettivo di salvare la Terra.



LA VITA DA SUPEREROE NON È AFFATTO SEMPLICE

Mark deve fare i conti anche con gli impegni della scuola e gli impegni del cuore: è fidanzato con Amber, alla quale deve rendere conto. In tutto questo però c’è anche la responsabilità di essere Invincible. Insomma: la vita da supereroi non si rivela affatto facile. Scoprirà inoltre, suo malgrado, che il mondo dei super poteri è assai più complicato di quello che immaginava.

Il motivo per cui questa serie animata è molto apprezzata è perché si avvale di una narrazione avvincente, con trame profonde mai banali, arricchite da personaggi che sono sviluppati molto bene.



UNA SERIE CHE ESPLORA TEMATICHE COME IL SACRIFICIO E LA LOTTA TRA DOVERE E VOLERE

La serie animata esplora tematiche come il sacrificio, la lotta tra dovere e volere, la moralità, l’autonomia, le relazioni familiari e tanto altro ancora. Per quanto riguarda le relazioni familiari, chiaramente la più approfondita è quella tra padre e figlio: Mark e suo padre Omni-Man sono al centro della storia.

L’opera è assai apprezzata anche perché si rivela molto fedele al fumetto, di cui riporta “paro paro”, come si suol dire, anche la violenza dei combattimenti. Violenza esplicita e scene di lotta molto realistiche sono proprio gli ingredienti principali che hanno fatto del fumetto un grande successo.

La prima stagione è stata accolta bene, tanto che i fan aspettano con ansia l’arrivo della seconda stagione per sapere cosa attende i personaggi e quali saranno le sfide che dovrà affrontare il protagonista Invincible.