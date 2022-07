Ultimo chiude il tour a San Siro, ma la favola continua: nuove date negli stadi nel 2023

Da Bibione al Meazza di Milano, passando per il Circo Massimo: il cantautore romano saluta il suo pubblico… ma non per molto

Si è concluso allo stadio San Siro di Milano il tour di Ultimo che, partendo da Bibione e passando per il Circo Massimo di Roma, ha incontrato il suo pubblico in ben 15 date, quasi tutte esaurite. I numeri sono stati da record: il cantautore romano ha venduto ben 600mila biglietti ed è diventato il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi. Un successo, iniziato nel 2018 con la vittoria di Sanremo Giovani, che non sembra destinato a finire.

Proprio davanti ai 60mila che domenica 24 luglio lo stavo ascoltando a San Siro (nella seconda data sold out a Milano), il cantante ha fatto un annuncio a sorpresa. Dopo un breve conto alla rovescia, sul maxischermo è comparsa la scritta “Ultimo, stadi 2023, la favola continua…“. Un nuovo tour, dunque, che al momento prevede quattro date: il 7 e l’8 luglio allo stadio Olimpico di Roma, il 17 e 18 luglio allo stadio San Siro di Milano.

Non appena l’annuncio è stato pubblicato sui social, molti fan del cantante hanno iniziato a chiedere nuove date e altre città, oltre Roma e Milano. Al momento nessuna comunicazione è stata data, ma con molta probabilità altre sorprese arriveranno nei prossimi mesi.

“I concerti sono il senso della mia vita e il palco è la mia vera casa – ha scritto Ultimo sui social -. Finché voi sarete lì sotto a emozionarvi insieme a me, io non smetterò mai di fare concerti. Potete trovare rifugio nelle mie canzoni, rinchiudervi dentro le mie parole, e nonostante io sia sommerso di messaggi in cui scrivete ‘mi hai salvato’, la verità è che siete voi ad aver salvato me. Ci vediamo l’anno prossimo… nuovi stadi, nuovo amore… nuova musica”.

Con l’ultima tappa di Ultimo si è anche conclusa la stagione dei concerti allo stadio San Siro di Milano, dove quest’anno si sono esibiti artisti importanti: da Cesare Cremonini a Max Pezzali, da Salmo ad Alessandra Amoroso, fino ai Rolling Stones.