Tg2 Post il 30 luglio in prima serata

E la domenica sempre la “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata

L’informazione Rai non va in vacanza, anzi, arricchisce la propria offerta, in vista della data del 25 settembre. Su Rai 2 da sabato 30 luglio Tg2 Post approfondirà l’attualità politica e non solo, in tutte le sue declinazioni e con i suoi protagonisti, con un appuntamento in prima serata.



Nelle settimane successive, poi, lo spazio di approfondimento del Tg2 si sposterà il giovedì, sempre in prima serata, per un racconto dettagliato e approfondito dell’Italia verso il voto.



Su Rai 3, invece, non si ferma “Mezz’ora in più” con Lucia Annunziata, in onda ogni domenica alle 14.30 per analizzare – con ospiti ed esperti – questa fase della politica italiana.



Sempre in vista del 25 settembre, infine, tutte le altre trasmissioni di approfondimento saranno anticipate rispetto alla data di avvio prevista.