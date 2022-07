Elodie, attacco social contro il programma elettorale di Fratelli d’Italia: “Mi fa paura”

La cantante si è schierata con un tweet contro il partito di Giorgia Meloni, postando un link al pdf di un manifesto politico in 15 punti di FdI (risalente però alle elezioni del 2018)

“A me sinceramente fa paura”. La cantante Elodie si è espressa così su Twitter riferendosi a un programma elettorale di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni (risalente però alle elezioni del 2018). Elodie ha postato il tweet di un altro utente che riassume le parti a suo dire “più significative”, aggiungendo anche il link alla versione ufficiale sul sito del partito. Il programma che si trova a quell’indirizzo è però quello delle politiche del 2018, non quello per le prossime elezioni del 25 settembre.

COSA C’È NEL MANIFESTO

Tra i punti citati compaiono “la difesa della famiglia naturale, la lotta all’ideologia gender, il sostegno alla vita”, la ridiscussione di tutti i trattati UE a partire dal fiscal compact dall’euro, l’espulsione immediata per gli stranieri che delinquono, la tutela della nostra identità dal processo di islamizzazione”.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che Elodie, da sempre in prima linea per la parità dei diritti, critica il partito di Giorgia Meloni. “Non ha cose più importanti da fare che decidere cosa è giusto o sbagliato per le persone? Ni sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di tutto quel livore e cattiveria”, aveva detto una settimana fa in un’intervista con Peter Gomez nel programma ‘La confessione’, in cui ha aggiunto anche, in risposta ad alcune frasi della leader di Fratelli d’Italia, “Non dovrebbero esistere molte distinzioni che le persone invece fanno. I diritti sono per tutti”.