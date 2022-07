Con “Camper” una settimana in Emilia Romagna su Rai 1

Dal 25 al 29 luglio con Roberta Morise e Tinto

Il viaggio del Camper di Rai 1 guidato da Tinto e Roberta Morise da lunedì 25 luglio, alle 11.30 su Rai 1, prosegue in Emilia Romagna. Elisa Silvestrin viaggia insieme ai camperisti della settimana, toccando cinque mete: Ravenna, Cervia, Misano Adriatico, San Marino e Castrocaro. Monica Caradonna farà scoprire le eccellenze gastronomiche della regione: prosciutto e culatello, erbazzone, zampone e aceto balsamico, tortellino, squaquerone e piadina, mentre Gloria Aura Bortolini farà da guida nei piccoli borghi gioiello, come Bobbio, Cento, Dozza, Brisighella e San Leo. Sui sentieri campani Francesco Gasparri che partecipa a un evento che unisce trekking, musica e natura. Il racconto delle spiagge italiane è affidato come sempre, a Maria Elena Fabi, che si troverà sulle rive della Sardegna: Budoni, San Teodoro, Baja Sardinia, Palau e Liscia Ruja in Costa Smeralda. ln studio la sfida di cucina della “vecchia trattoria” vedrà protagoniste una squadra della Basilicata e una della Lombardia. A giudicarle, Federica De Denaro. Non mancheranno i due appuntamenti settimanali con Massimo Martinelli, per ripercorrere i ricordi delle estati più belle con aneddoti, curiosità, filmati a cui si aggiungono preziose informazioni sulle condizioni metereologiche dei giorni a venire.