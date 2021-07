Rai3, stasera torna “Sapiens Files”

Continua anche d’estate su Rai3 il viaggio di Mario Tozzi nella storia del pianeta. Tanti temi alla ricerca di un equilibrio possibile tra Natura e Sapiens. La puntata di Sapiens Files, in onda alle 20.25 su Rai3, sarà dedicata al mondo vegetale: “L’intelligenza delle piante”. I Sapiens stanno stravolgendo il mondo naturale di cui fanno ancora parte, dimenticando che senza quel mondo non esisteranno più neanche loro. Sapiens files ricorda e spiega le ragioni per cui va conservato e difeso. Anche facendo un passo indietro. Il mondo delle piante per noi è allo stesso tempo, qualcosa di familiare e sorprendentemente sconosciuto. Eppure, gli organismi vegetali hanno colonizzato il pianeta Terra centinaia di milioni di anni prima di noi. Sono stati loro a creare le condizioni ideali per lo sviluppo della vita animale. Da sempre accompagnano e sostengono l’esistenza dei Sapiens, fanno parte della nostra storia, delle nostre culture. Nella vegetazione stratificata che circonda il fiume Aniene a Subiaco, nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, con Mario Tozzi si scoprirà l’importanza del regno vegetale per la vita sul nostro pianeta. E le incredibili strategie di adattamento delle piante, a partire dalle più stupefacenti di tutte: le piante carnivore. Soluzioni evolutive incredibilmente efficaci, che hanno attirato l’attenzione di Charles Darwin, e che ancora oggi sono un segno inequivocabile dell’intelligenza di tutte le piante.