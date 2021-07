Oscar Anton torna in radio e store con “Ophelie”

Dirsi addio è difficile ma può essere anche dolce se a scrivere la canzone della separazione è Oscar Anton, che torna oggi in radio e in store con il nuovo singolo ‘Ophelie’. Il cantautore parigino 24enne, che ha conquistato il mondo della musica con ‘Bye Bye’ e con il remix del pezzo realizzato da Bob Sinclair, sarà tra i principali ospiti internazionali del concerto-evento benefico Football Rock Live, che andrà in scena il 24 agosto prossimo alle 21 all’Arena Civica di Milano. Tra gli ospiti Emis Killa, Alvaro Soler, Giorgio Chiellini, Ciro Immobile e molti altri tra calciatori e artisti.

Oscar Anton sarà inoltre presente alla finale di Battiti Live ad Otranto (Le) in onda su Italia1 nel mese di agosto e ‘Ophelie’ sarà la title track del film ‘Ancora più Bello’, diretto da Claudio Norza, in tutte le sale cinematografiche dal 16 settembre prossimo. Inoltre domani, in occasione della presentazione del trailer del film, l’artista sarà guest star al #Giffoni50Plus di Salerno. Il film è il sequel di ‘Sul più bello’ che fu l’ultimo film a conquistare il numero 1 del botteghino prima della chiusura dei cinema a causa della pandemia da Covid-19, distribuito in un secondo momento su Amazon Prime Video con grande successo.

Il cast vede protagonisti giovani promesse del cinema come Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Riccardo Niceforo e le new entry Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso. Il produttore Federico Nardelli (Colapesce e Di Martino, Samuel, Gazzelle, Ultimo e molti altri), ha deciso di creare la ‘Ophelie nardelli edit’ disponibile in tutti gli store digitali a partire da oggi e pubblicata da Oa Records.

