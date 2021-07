Ilary Blasi lo ammette: ”Ecco perché ho lasciato la Tv per due anni”

Ilary Blasi si gode le meritate vacanze estive dopo la fine della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha segnato anche il trionfale ritorno sul piccolo schermo dopo circa due anni di totale assenza. La Blasi ha deciso di vuotare il sacco, spiegando cosa l’ha spinto ad allontanarsi dalla Tv.

Ilary Blasi lontano dalla Tv per Francesco Totti

La bella e frizzante Ilary Blasi è tornata alla carica nelle vesti di presentatrice della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Come prevedibile, la romana ha trovato consensi tra il pubblico di Canale5, incantato dalla sua spigliatezza e della sua inconfondibile ironia. Ma c’è stato un periodo, durato circa due anni, che ha visto la Blasi lontano dal mondo del piccolo schermo, proprio in coincidenza con il ritiro ufficiale di Francesco Totti dal mondo del calcio. Ilary, intervistata da F, ha deciso di parlare a cuore aperto di quel periodo e delle motivazioni che l’hanno spinta a concentrarsi sulla famiglia, ammettendo:

“Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri […] Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

Così, nel 2018 e dopo tre stagioni di successo, Ilary ha lasciato il timone del Grande Fratello Vip, che è finito nelle sapienti mani di Alfonso Signorini, al quale Natalia Paragoni ha rifilato un due di picche. La Blasi, comunque, ha assicurato che la sua pausa è stata frutto di un momento delicato ma di non aver mai avuto intenzione di lasciare il suo lavoro, perché per lei è fondamentale avere una carriera e poter essere indipendente. “Io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”, ha ammesso la Blasi, escludendo almeno per ora l’ipotesi di un quarto figlio come invece sognato dal marito Francesco.

comingsoon.it