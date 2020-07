Elodie cambia casa: di Marracash nemmeno l’ombra

Elodie cambia casa: la cantante si è trasferita in una nuova abitazione, ma a quanto pare senza il rapper Marracash.

Nuova casa, nuova vita per Elodie. La cantante romana ha deciso di festeggiare questa estate post lockdown trasferendosi in un nuovo delizioso appartamento. A rivelare il suo trasloco è stata la stessa Di Patrizi attraverso alcune storie sul suo account ufficiale su Instagram. Ma a far incuriosire i fan è stato un dettaglio: di Marracash non c’è nemmeno l’ombra. C’è aria di crisi tra una delle coppie più calde della musica italiana?

Cambio di casa per la regina dell’estate 2020, Elodie, in radio con i brani Guaranà e Ciclone. La cantante ha mostrato ai fan la sua nuova casa, presentandola in compagnia di una delle sue migliori amiche, la collega Joan Thiele.

La Thiele si è presentata nella nuova casa con un mazzo di fiori con un bigliettino. Queste le parole che si intravedono: “Ti regalo fior d’amore per la tua nuova casetta, che sono sicura sarà un posto meraviglioso”.

Quello che più ha sorpreso i fan però in questa presentazione della nuova casa è stata l’assenza di Marracash. Da circa un anno il King del rap italiano e la cantante di origine creola sono infatti fidanzati. Galeotta fu la canzone Margarita, una delle hit del 2019. La loro relazione è stata però fatta di alti e bassi, come dichiarato dalla stessa cantante di recente in un’intervista al Fatto Quotidiano: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata“. Dopo la convivenza forzata dovuta all’emergenza Coronavirus degli ultimi mesi, dunque, c’è chi crede che la coppia abbia voluto prendersi un po’ di tempo per riflettere. Ad ogni modo, per ora non si può parlare di vera crisi. Ne sapremo di più tra qualche tempo!



