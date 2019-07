Rihanna e il mistero della sua mini-me: «Com’è possibile?»

La cantante condivide la foto di una ragazzina che le assomiglia in modo incredibile. Questa la didascalia: «Mi è quasi caduto [dalle mani] il telefono… com’è possibile?». Lo scatto, già virale, fa impazzire i fan. Si tratta di un filtro?

Rihanna o non Rihanna? L’ultima trovata della cantante sta facendo impazzire «l’Internet». La star, 31 anni, via Instagram ha condiviso la foto di una ragazzina che le assomiglia in maniera incredibile. Ma non si tratta di una foto vintage. Questa la didascalia: «Mi è quasi caduto [dalle mani] il telefono… com’è possibile?». Anche l’espressione, del resto, è quella della star.

I fan si sono subito scatenati: «La tua gemella… wow!». E ancora: «La reincarnazione di Riri». C’è poi chi sostiene – l’ipotesi finora più probabile – che Riri si sia divertita a giocare con una delle app che circolano in questi giorni.

Come #FaceApp… piuttosto che invecchiare, lei avrebbe scelto di ringiovanire. Altri ancora fanno riferimento ai filtri di Snapchat. Chissà.

I più fantasiosi? «Potrebbe essere la sua figlia segreta». Solo il mese fa, Rihanna aveva raccontato che l’idea della maternità inizia a stuzzicarla. (No, non ha già dei figli). «Più di ogni altra cosa vorrei essere madre», ha rivelato a Interview. La relazione col miliardario Hassan Jameel, intanto, continua. I due hanno da poco trascorso una romantica vacanza in Italia.

Per lui, l’artista più ricca al mondo, ha introdotto più «giorni liberi» nella sua agenda: «Ho una nuova relazione, e per me è importante. È stato come “Devo trovare il tempo per questo”. Così mi sono detta: “Stacco per due, tre giorni ogni tanto”. Sulla mia agenda adesso compare la famigerata “P” che significa «giorni personali”».

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair