Rai1, stasera torna “Don Matteo”

Tornano le avventure di “Don Matteo”. Il parroco più famoso e amato della tv, interpretato da Terence Hill, sarà protagonista di “Pene d’amore” e “Una famiglia normale”, due episodi dell’undicesima stagione in onda alle 21.25 su Rai1. Don Matteo si ritrova ad indagare su un caso collegato ad un misterioso amore nato in carcere. Intanto a Spoleto arriva Elisa, la madre della “Capitana”, a cui Anna non ha ancora confessato di essersi lasciata con Giovanni. Cecchini asseconda le fantasie di Elisa facendosi ben presto sfuggire al situazione di mano. Intanto Sofia trova il suo anno di nascita, ma qualcosa non torna. Mentre i Carabinieri cercano di fare luce su un grave episodio di bullismo, arriva Carlo Conti, per registrare una puntata deI suo programma. Cosimo vorrebbe tanto partecipare, ma ha bisogno di una mamma e di un papà che non ha. Così Cecchini mette in piedi la famiglia perfetta per il bambino.