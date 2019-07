Rai Radio tutta italiana, ricorda Troisi e Pino Daniele

Sabato 27 Luglio, alle 21,30, Rai Radio tutta Italiana, presenterà una serata speciale dedicata al ricordo di due grandi figure del cinema e della musica italiana: Massimo Troisi e Pino Daniele. e lo farà dall’Arena del mare di Salerno , in occasione del premio Charlot, con una diretta Facebook dedicata. Saliranno sul palco personaggi che a vario titolo, hanno conosciuto i due grandi artisti partenopei. Enzo De Caro che ha fatto parte, all’inizio della sua carriera, del trio comico de” La Smorfia” proprio con Massimo Troisi e Lello Arena, ricorderà l’attore scomparso nella sua versione poetica, con letture di testi e musica. I cantanti Antonio Maggio e Dolcenera, invece, omaggeranno Pino Daniele e presenteranno i loro ultimi progetti. Il gruppo teatrale “I Musicanti”, racconterà di un loro spettacolo teatrale, realizzato con musiche e canzoni di Pino Daniele. A ricordare Massimo Troisi ci sarà anche La subrette Nathalie Caldonazzo, che fu sua compagna negli ultimi anni di vita. Nel corso della serata, verrà consegnato il Premio” Charlot” per la Fiction a Lino Guanciale. Dopo la diretta in streaming, Rai Radio tutta italiana presenterà la serata salernitana nel palinsesto estivo.