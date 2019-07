Festival di Venezia 2019: diretta streaming video, film in concorso, date e ospiti

Il programma del Festival di Venezia 2019: la lista dei film in concorso a Venezia 76 e video diretta streaming della conferenza stampa.

Venezia 76, tra poco conoscere la lista dei film in concorso al Festival edizione 2019: oggi, giovedì 25 luglio 2019, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma della 76. Mostra d’Arte Cinematografica, diretta come sempre da Alberto Barbera. Nelle ultime settimane sono state svelate, a poco a poco, le prime sorprese: il film d’apertura sarà La vérité di Kore-eda Hirokazu, mentre quello che chiuderà il Festival sarà l’attesissimo thriller The Burnt Orange Heresy diretto da Giuseppe Capotondi (La doppia ora), con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger. Il rivoluzionario Estasi di Gustav Machaty, invece, per la serata di pre-apertura. A presiedere la giuria del concorso Venezia 76 sarà la regista argentina Lucrecia Martel, mentre i Leoni d’Oro alla carriera andranno al regista spagnolo Pedro Almodovar e all’attrice britannica Julie Andrews. Infine, la madrina del Festival di Venezia 2019 sarà Alessandra Mastronardi.Dopo il programma della 34. Settimana Internazionale della Critica, oggi conosceremo la lista dei film in concorso al Festival di Venezia 2019: riflettori accesi sul concorso principale Venezia 76, ma anche sulle pellicole fuori concorso e quelle presenti nella sezione collaterale Orizzonti. Venezia 75 è stata un grande successo, non ci resta che scoprire cosa ci ha riservato Alberto Barbera. Come vi abbiamo raccontato, diversi sono i film che potrebbero prendere parte al Festival: da Ad Astra di James Gray a Martin Eden di Pietro Marcello, passando per An Officer and a Spy di Roman Polanski e il dramma familiare di Noah Baumbach con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern, senza dimenticare il Joker con Joaquin Phoenix e The Aeronauts di Tom Harper. Fuori concorso appare sicura la presenza di The Young Pope 2 / The New Pope di Paolo Sorrentino, mentre negli ultimi giorni si è parlato del possibile sbarco al Lido di Abdellatif Kechiche con Mektoub, my love: Intermezzo (long cut) e Irreversible di Gaspar Noè (new cut).Venezia 76 si svolgerà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2019 e le premesse sono ottime per un grande spettacolo. Da anni protagonista di un testa a testa con il Festival di Cannes – vinto nettamente da Venezia nelle ultime edizioni – la Mostra del Cinema negli ultimi anni si è dimostrata un trampolino di lancio in vista dei premi Oscar: da La La Land a La forma dell’acqua, molte pellicole sono passate dal Lido prima di conquistare l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Come seguire la conferenza stampa di presentazione dei film in concorso a Venezia 76? Alle 11, al Cinema Moderno di Roma, il Presidente Paolo Baratta e il Direttore Alberto Barbera presenteranno alla stampa il programma completo, ma sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming: basterà collegarsi su http://www.labiennale.org e sui canali social de La Biennale di Venezia.

Carmine Massimo Balsamo, ilsussidiario.net