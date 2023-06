The Last of Us, Matthew McConaughey è stato in trattativa per interpretare Joel

Prima che Pedro Pascal accettasse di interpretare il ruolo di Joel Miller nell’acclamato adattamento della HBO di The Last of Us, c’era un discreto numero di attori pronti a prendersi la parte del protagonista della serie. E tra questi anche Matthew McConaughey. A confermarlo è lo showrunner Craig Mazin, che ha lavorato all’adattamento del celebre videogioco insieme allo sviluppatore Neil Druckmann.

MATTHEW MCCONAUGHEY IN THE LAST OF US

“Ho parlato con Matthew. Non posso dire che sia stata una serie [di conversazioni]. Era più un ‘Ehi, ecco qualcosa di cui parlare”, ha raccontato Mazin a proposito della possibilità che Matthew vestisse i panni del protagonista di The Last of Us. “Pedro era nella nostra lista fin dall’inizio. Ci è stato detto che non era disponibile, e poi mentre stavamo annaspando un po’, ho ricevuto una telefonata dal suo agente che ha detto: ‘Sai, in realtà potrebbe essere disponibile”. Ed è stato così che, alla fine, la scelta è ricaduta su Pascal, “fresco” del successo di The Mandalorian.

LA SCELTA DI PASCAL

Tra gli altri attori papabili per interpretare il ruolo di Joel Miller c’era anche il premio Oscar Mahershala Ali, ma Pedro Pascal sembra avere avuto la meglio su tutti, interpretando il ruolo di un sopravvissuto stanco del mondo che vive in una zona di quarantena militarizzata di Boston, anni dopo che una pandemia fungina ha decimato la popolazione umana. Un personaggio che gli appassionati di videogiochi, e non solo, conoscono molto bene.