Perché non guarderò Temptation Island

(di Tiziano Rapanà) Domani tornerà Temptation Island. Canale 5 accenderà la prima serata con un prodotto amato e consolidato. Non lo guarderò. Ho un’idea altra dell’amore e l’insondabile mistero della conoscenza mi intriga e lì non lo troverò. Così come non troverò i paradossi della vita e la vigliaccheria di sguardi ipocriti. Non troverò i baci dati, le millanterie dei sogni d’amore e le aspettative bruciate dal falò delle false speranze. Non troverò il silenzio assordante di lei che dice di sì e aspetta una tua mossa. Non troverò il prospetto di un futuro ingioiellato da parole gentili. Troverò un programma e delle coppie che mettono alla prova il loro sentimento davanti ad una telecamera. Ma la vita è una prova continua e i malintesi involontari sono molto più feroci di un qualsiasi colpo di scena ingegnato da un autore. Le ritmiche dell’attesa, quando si sogna e al tempo stesso si sprofonda nell’incubo dello scenario peggiore, hanno il gusto amaro del forse. E questo non lo vedrò in nessun programma. Le turbolenze sentimentali in tv si trasfigurano in reality. E il non rendicontabile a parole, che rende l’enigma seducente, non ci sarà. Eppure è lui, il vero re della festa. Solo così si può parlare d’amore: ci si deve perdere nel mistero!

