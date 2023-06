Paolo Sorrentino, per il nuovo film su Partenope il regista torna a Napoli

Una lettera d’amore a Napoli con una protagonista, Partenope, che affonda le radici nella mitologia greca e nella sirena disperata che si getta e annega in mare per non essere riuscita ad attirare Ulisse con il suo canto. Il suo corpo è stato trascinato su una roccia simbolica dove poggia proprio la città nella quale Paolo Sorrentino ambienterà un nuovo film, che è ancora senza titolo, intriso della tradizione del Sud. Le riprese inizieranno “alla fine di giugno” tra Napoli e l’isola di Capri.

LA TRAMA

Come riportato in esclusiva da Variety, il decimo lungometraggio del regista racconterà “la vita di Partenope, che porta il nome della sua città, ma non è né una sirena né un mito. Dalla sua nascita nel 1950 fino ad oggi. La sua lunga vita incarna l’intero repertorio dell’esistenza umana: la spensieratezza della gioventù e la sua scomparsa, la bellezza classica e i suoi cambiamenti inesorabili, gli amori inutili e impossibili, le seduzioni stantie e la passione vertiginosa, i baci notturni a Capri, lampi di felicità e dolori persistenti, padri veri e inventati, la fine delle cose, e i nuovi inizi. Insieme a numerosi altri personaggi: uomini e donne osservati e amati, le loro onde di malinconia e di delusione, la loro impazienza e disperazione, la loro angoscia di non ridere mai più per un uomo distinto che inciampa e cade su una strada della città. Tutto questo accompagnato dallo scorrere del tempo, questo compagno fedelissimo. E da Napoli, che ammalia e incanta, che grida e ride, e che sa come ferirti”.

IL CAST

Il cast del film schiera Luisa Ranieri, già apparsa nel ruolo di Patrizia in È stata la mano di Dio, Silvio Orlando, che ha recitato nel ruolo del Cardinale Voiello in The Young Pope, Stefania Sandrelli, musa di Bernardo Bertolucci e protagonista di innumerevoli pellicole di grandi registi italiani, Isabella Ferrari, anche volto de La grande bellezza, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi e l’esordiente Celeste Dalla Porta.