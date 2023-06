Jurassic Park, lo sceneggiatore voleva tagliare Ian Malcolm

Provate a immaginarvi Jurassic Park senza Ian Malcolm, l’eccentrico scienziato del caos interpretato da Jeff Goldblum. Impossibile, vero? Eppure, fosse stato per lo sceneggiatore del capolavoro diretto da Steven Spielberg che qualche settimana fa ha compiuto 30 anni, sarebbe andata esattamente così: Jurassic Park avrebbe perso uno dei suoi personaggi e noi avremmo visto un film decisamente meno memorabile.

“ERA TROPPO DIFFICILE”

A rivelarlo è stato lo stesso David Koepp, sceneggiatore del film, durante una puntata del podcast Script Apart. “Nella mia prima versione non c’era il personaggio di Jeff Goldblum – ha detto -. L’ho consegnata e prima di iniziare ho detto a Steven: ‘Quel tizio deve sparire. Non posso inserirlo, è troppo difficile. Parla per pagine e pagine di concetti scientifici esoterici, dobbiamo tagliarlo’”.

LA SCELTA DI JEFF GOLDBLUM

A salvare il personaggio è stato Spielberg in persona: “Ha detto: ‘Ho già la mia prima nota’. Non credo che avesse letto la bozza. E ha aggiunto: ‘Dobbiamo mettere Malcolm’”. Anche perché c’erano già idee piuttosto chiare sull’attore a cui sarebbe dovuta andare la parte: “Jeff Goldblum è venuto a leggere alcuni passaggi del libro – ha raccontato ancora Koepp – e il ruolo è stato costruito per lui. Dovevamo trovare una soluzione”.

UN PERSONAGGIO ICONICO

Oggi è impossibile immaginare Jurassic Park senza Ian Malcolm ed è impossibile immaginare Ian Malcolm con un volto che non sia quello di Jeff Goldblum, tanto che il personaggio e l’attore sono tornati più volte negli altri capitoli della saga, comparendo in Il Mondo perduto – Jurassic Park (1997), Jurassic World – Il regno distrutto (2018) e Jurassic World – Il dominio (2022). E pensare che fosse stato per Koepp non ci sarebbe mai stato uno Ian Malcolm cinematografico; fortuna che il caos vince sempre.