Adele ha comprato la villa di Sylvester Stallone. E l’ha voluta con la statua di Rocky

Adele ha acquistato per 58 milioni di dollari la villa di Los Angeles con otto camere da letto, dieci bagni e piscina panoramica di proprietà di Sylvester Stallone, ma ha imposto una condizione che, se non rispettata, avrebbe fatto saltare l’accordo: la statua del boxeur Rocky, protagonista dell’omonimo film del 1976 interpretato dall’attore, doveva restare esattamente dov’era, sul bordo della piscina. Come ha dichiarato a The Wall Street Journal Stallone, che avrebbe originariamente voluto conservare il cimelio, ha infine ceduto alle volontà della cantante, ora impegnata nei lavori di ristrutturazione dell’immobile: “Mi piace quello che sta facendo, lo sta rendendo splendido”.

ROCKY BALBOA

Stallone ha interpretato per la prima volta il leggendario Rocky Balboa nel 1976 nel film Rocky, scritto dall’attore stesso e diretto da John G. Avildsen. Il successo della pellicola ha ispirato una serie di produzioni tra gli anni Ottanta e il 1990, fino a Rocky V. L’attore ha poi ripreso il ruolo nel sesto espiodio del 2006 Rocky Balboa e negli spin-off Creed – Nato per combattere e Creed II con Michael B. Jordan, rispettivamente nel 2015 e nel 2018.