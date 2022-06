Domenica 26 giugno in prima serata su Italia 1 va in onda “Una notte da leoni 3”, il film diretto da Todd Philips e seguito dei primi 2 fortunati capitoli.

Questa volta non c’è nessun matrimonio da celebrare. Phil, Stu e Doug sembrano aver trovato il senso della loro vita e vivono tranquilli. Alan invece è l’unico vhe non sa ancora bene cosa vuole e così a un certo punto viene colpito da una pesante crisi personale. Per questo motivo chiede aiuto agli amici di sempre che non ci pensano due volte e rispondono presente alla chiamata di Alan. Lo accompagnano in un vlungo viaggio in cui non mancano gli imprevisti e i colpi di scena. On the road i quattro amici vivono delle incredibili avventure.

Lo sapevate che:

– in questo capitolo della saga è l’unico in cui non appare Mike Tyson;

– il regista ha scelto di avere in tutte e tre i capitolo la presenza di maiali e di animali esotici;

-Sean Penn e Robert Downey Jr. furono considerati per il ruolo di Marshall, ma entrambi dovettero rifiutare per altri impegni. Il ruolo, quindi, andò a John Goodman;

– il film è arrivato nelle sale italiane il 30 maggio del 2013;

– è stato uno dei film più visto nel Belpaese e ha incassato al botteghino 12.3 milioni di euro.

Cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Justin Bartha, John Goodman e Heather Graham.