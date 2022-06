Domenica 26 giugno in prima tv su Canale 5 va in onda il film “Tornare a vincere” diretto da Gavin O’Connor.

Carpentiere in una impresa di costruzioni, alcolizzato e separato dalla moglie, Jack Cunningham trova un’occasione di riscatto quando gli viene offerto il posto da allenatore della Bishop Hayes, la squadra di basket della scuola cattolica di cui da studente era il campione indiscusso.

Lo sapevate che:

– il titolo originale del film è “The Way Back”;

– la pellicola è stata distribuita nelle sale americane dal 6 marzo 2020, in Italia, causa pandemia, è andato direttamente su piattaforme streaming;

– Ben Affleck ha dichiarato che girare questo film è stato per lui una vera e propria terapia: l’attore era reduce da un periodo personale complicato.

Cast: Ben Affleck, Al Madrigal, Brandon Wilson.