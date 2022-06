Moda uomo: le giacche “del futuro” si adattano alle forme del corpo

La collezione SS23 di Ten C punta su ricerca, sperimentazione e materiali ibridi sempre più performanti e resistenti

Ricerca e sperimentazione. Materiali innovativi che sembrano arrivare dal futuro. Alta qualità e grandissima cura dei dettagli e di ogni fase di lavorazione. Ogni giacca, piumino e capospalla diventa, perciò, “un vero e proprio pezzo unico”. Enzo Fusco, presidente di FGF Industry e proprietario di Ten C, racconta così i punti di forza della collezione primavera estate 2023, presentata a Milano con un evento speciale durante la Fashion Week dedicata alla moda uomo.I MATERIALI “DEL FUTURO”– A caratterizzare le nuove creazioni del brand made in Italy di sportswear di lusso è l’ibridazione dei materiali, sempre più performanti e resistenti, e le texture. Su tutti, il 9 oz., ormai uno dei tessuti classici all’interno delle collezioni, ma soprattutto l’OJJ (Original Japanese Jersey), quello che sembra arrivare dal futuro. “Si tratta di un jersey di poliestere giapponese ultraleggero, traspirante e impermeabile – spiega Enzo Fusco –. È assolutamente unico, migliora con il passare del tempo e con l’usura. Si comporta un po’ come fosse un denim: si adatta alle forme del corpo ed è concepito per durare”. Sottoposto a un particolarissimo processo di tintura (un’esclusiva di Ten C), “più lo si porta, più diventa bello. È un prodotto per intenditori. Ci rivolgiamo, infatti, a un uomo che sa di abbracciare un prodotto di ricerca e di cultura”. LO SPORTSWEAR DI LUSSO MADE IN ITALY– Altra novità nei materiali della stagione è anche il Silver Laminated, un nylon ultra light con lamina interna argento che, al momento della tintura, viene influenzata dal colore esterno, dando così una notevole lucentezza al capo. “Costruiamo capi quasi artigianalmente. Anche la tintura e il confezionamento avvengono in Italia”, sottolinea ancora Enzo Fusco. Resta molto forte l’ispirazione militare, che rivisita capi della marina inglese tramite nuove proporzioni e trasforma le forme e le vestibilità dei capispalla, dei pantaloni, delle felpe.