Le mani di forbice di Johnny Depp (nei panni di Edward) valgono il doppio dopo la vittoria al processo

Una casa d’aste specializzata in oggetti di scena le ha vendute ad una cifra esorbitante

Dopo la vittoria su Amber Heard nel processo per diffamazione Johnny Depp e tutto ciò che gli ruota intorno…ha raddoppiato il suo valore. Una casa d’aste specializzata in oggetti di scena, la Propstore, aveva infatti annunciato la vendita delle famose “mani di forbice” indossate dall’attore nel film“Edward mani di forbice” ad un prezzo che oscillava tra i 30 e i 50mila dollari. All’apertura dell’asta, il 21 giugno, poco dopo il verdetto processuale favorevole per la star hollywoodiana, la quotazione è letteralmente decollata e le celebri protesi hanno raggiunto la somma finale di oltre 81mila dollari. Nella stessa asta sono stati acquistati anche il martello di Thor, per 162mila dollari, e Wilson da Cast Away, per 187.500 dollari. Tra gli altri oggetti scenici utilizzati dalla star hollywoodiana in un film, che sarà messo all’asta ci sarà anche la moto che Depp ha guidato in “Cry Baby”. 250mila dollari il valore stimato, ma con queste premesse la vendita potrebbe raggiungere anche il doppio della cifra.

La “ripresa” di Johnny Depp dopo il processo sembra quindi inarrestabile e le sue quotazioni sono alle stelle. Al momento l’attore si sta godendo la sua vittoria sui palchi europei facendo sold out ovunque si esibisca con la sua band gli Hollywood Vampires, con Alice Cooper e Joe Perry.