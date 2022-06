Jason Alan Carvell sarà Malcom X nella terza stagione di Godfather of Harlem

L’attore di NCIS: New Orleans sostituisce nel cast Nigél Thatch. Le riprese della nuova stagione sono iniziate questa settimana a New York

È stato svelato il nome dell’attore che andrà a prendere il posto di Nigél Thatch nella terza stagione di Godfather of Harlem. Il magazine Deadline, infatti, ha rivelato in esclusiva che il ruolo di Malcolm X è stato affidato a Jason Alan Carvell, già volto di NCIS: New Orleans. Le riprese della serie tv drammatica sono cominciate da pochi giorni a New York. Carvell entra a fare parte della lunga lista di attori che hanno interpretato il celebre politico e attivista: da Denzel Washington (Malcolm X), a Morgan Freeman (Death of a Prophet).

LA TRAMA DELLA SERIE TV GODFATHER OF HARLEM

Ideata da Chris Brancato e Paul Eckstein, Godfather of Harlem racconta la storia ispirata al famigerato boss del crimine Bumpy Johnson che, nei primi anni ’60, uscì dal carcere dopo 11 anni e trovò il quartiere che un tempo governava ridotto in rovina. Nella terza stagione ritroveremo Bumpy combattere per riprendere il controllo di Harlem. Questa volta, però, dovrà vedersela con la mafia cubana della Spanish Harlem. La guerra tra famiglie rivali metterà lui, le persone a cui vuole bene e tutta la comunità non solo nel mirino della mafia italiana, ma anche della CIA. Anche Malcolm X, il predicatore militante radicale che ha viaggiato per il mondo con lo scopo di far sentire la voce del popolo nero e di far valere i loro diritti, è nel mirino di alcuni ex soci, ma anche della CIA, dell’FBI e del NYPD.

IL CAST DI GODFATHER OF HARLEM

Nel cast oltre a Jason Alan Carvell nel ruolo di Malcolm X, troveremo anche Forest Whitaker nei panni di Bumpy Johnson; Vincent D’Onofrio nel ruolo di Vincent Gigante; Ilfenesh Hadera come Mayme Johnson; Lucy Fry alias Stella Gigante; Antoinette Crowe-Legacy interprete di Elise Johnson e infine Giancarlo Esposito come Adam Clayton Powell Jr.

La serie tv di genere drammatico/gangster è prodotta da ABC Signature, che fa parte dei Disney Television Studios. I produttori esecutivi sono Chris Brancato, Paul Eckstein, Forest Whitaker, Nina Yang Bongiovi, James Acheson, Markuann Smith e Joe Chappelle.

Godfather of Harlem è trasmessa sul canale statunitense Epix dal 29 settembre del 2019, mentre in Italia è disponibile dal 23 febbraio 2021 su Disney+ come Star Original, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.