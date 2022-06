Gorillaz, il nuovo singolo “Cracker Island” con Thundercat (aspettando il live a Verona)

La band capitanata da Damon Albarn ha lanciato un nuovo singolo, che i fan italiani hanno preso d’assalto (su YouTube e Spotify) per ingannare l’attesa che li separa dal concerto previsto per il 5 luglio presso l’Arena di Verona. La canzone vede la collaborazione del bassista di Los Angeles Thundercat, al secolo Stehen Bruner

I Gorillaz hanno svelato un nuovo singolo, intitolato “Cracker Island”. La band capitanata da Damon Albarn (in foto) ha pubblicato il brano in rete, per la gioia dei fan.

In particolare quelli italiani hanno preso d’assalto (su YouTube e Spotify) il nuovo pezzo, per ingannare l’attesa che li separa dal concerto dei Gorillaz, previsto per il 5 luglio presso l’Arena di Verona.



La canzone “Cracker Island” vede la collaborazione del bassista di Los Angeles Thundercat, al secolo Stehen Bruner.

Si tratta del primo inedito pubblicato ufficialmente dal gruppo dai tempi di “Meanwhile EP”, uscito nel 2021.

Nel 2020 i Gorillaz avevano pubblicato Song Machine, Stagione 1: Strange Timez. Da allora, Damon Albarn ha condiviso l’album solista The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Il frontman dei Blur di recente si è anche esibito con Billie Eilish al Coachella.



Thundercat invece ha pubblicato nel 2020 It Is What It Is e, l’anno successivo, l’LP gli è valso il Grammy Award come miglior album R&B progressive. Il cantante e bassista è in tournée in Europa assieme ai Gorillaz e alla fine della parte europea tornerà in Nord America per le date previste lì.



Potete ascoltare il nuovo singolo “Cracker Island” dei Gorillaz nel video ufficiale che trovate in fondo a questo articolo.

IL SINGOLO ALL’INDOMANI DELLA PARTENZA DEL TOUR

“Cracker Island” è uscito all’indomani del via della tournée mondiale di Damon Albarn e compagni, iniziata alla fine di aprile 2022.

“È bello essere tornati, mi trovo bene con il nostro nuovo brano”, ha dichiarato 2D, uno dei componenti della band. “Mi fa tornare in mente ricordi strani e spaventosi di cose che non sono ancora successe”.

IL BRANO

La canzone è prodotta dal gruppo capitanato dal leader dei Blur, assieme a Greg Kurstin e Rami Kabaka jr.

“In ‘Cracker Island’ Albarn e Jamie Hewlett deformano lo stile camaleontico della loro band virtuale attorno allo stile sonoro di un collaboratore principale (Thundercat), anche se, senza sorprendere nessuno, la chimica collaborativa tra Thundercat e Gorillaz funziona particolarmente bene qui”, scrive Zach Salafia sul magazine statunitense Dancing Astronaut.

IL TOUR DEI GORILLAZ

“Cracker Island” è uno degli inediti che i Gorillaz suonano dal vivo a ogni concerto del tour 2022 (in cui attualmente sono impegnati). In occasione del via della tournée – sul palco del primo live inaugurale tenutosi il 28 aprile a Montevideo, in Uruguay – oltre a “Cracker Island” è stata suonata anche un altro nuovo brano: “Silent running”.

I Gorillaz stanno continuando il loro tour mondiale, pronti a intraprendere a breve una nuova tappa dell’iter, in Nord America. Qui terranno moltissimi concerti il prossimo autunno, dopo aver recentemente concluso la parte di live programmati per il Sud America ed essere quasi al termine dei concerti in Europa. Il tour include date al Kia Forum di Los Angeles e al Barclays Center di Brooklyn, tra le altre. A noi italiani, però, chiaramente interessa il concerto di Verona, unica tappa italiana della band.

“THE LAST CULT”, UN SIMIL-CULTO LANCIATO DALLA BAND

La band immaginaria ha recentemente chiesto ai fan di unirsi a un qualcosa di indefinito e misterioso, chiamato “The Last Cult”. Il bassista animato Murdoc Niccals è l’”autoproclamato Grande Leader” di questo strano culto, secondo un comunicato stampa.



