Vela e Venezia Spiagge in collaborazione con Aperol Spritz riaprono la Terrazza del Blue Moon con un ricco programma di musica live e intrattenimento

Riapre la Terrazza del Blue Moon con un programma di intrattenimento, musica e diretta radiofonica (radio pocket e radio caffè) durante i fine settimana. Da venerdì 25 giugno sino a settembre, ogni venerdì e sabato dalle ore 19.00 alle 24.00, la Terrazza del Blue Moon torna ad animare le serate estive del Lido di Venezia con la possibilità di prenotare l’aperitivo e la cena.

Ad accogliere gli ospiti la musica di rinomati dj, mentre si alterneranno nelle diverse serate spettacoli e intrattenimento di vari artisti. Nella prima serata aprirà la Terrazza la musica del dj Otto Casagrande, insieme al Principe Maurice, e la performing artist Veronica Mariani. Un’ottima occasione per concludere piacevolmente una giornata di mare e sole.

Promossa da Vela Spa, Venezia Spiagge Spa in collaborazione con Aperol Spritz, Radio Pocket, Radio Café, Art&Food, e Bistrot de Mar, l’iniziativa rientra nell’ambito de Le Città in Festa.

L’apertura della Terrazza del Blue Moon rappresenta un ulteriore passo avanti nella fase di rilancio, post pandemia, e di valorizzazione dell’isola del Lido che, quest’anno, con la riorganizzazione della spiaggia del Blue Moon da parte di Venezia Spiagge, la società del Comune di Venezia che ha in concessione una larga parte dell’arenile del Lido, e l’apertura della piscina all’aperto, vede completarsi l’asse che, dal terminal lato laguna di Santa Maria Elisabetta, conduce in linea diretta al mare.

“Da sempre – ha aggiunto Michele Zuin, Assessore al Bilancio del Comune di Venezia– il Lido e le sue spiagge sono state considerate quasi appannaggio esclusivo dei residenti. In realtà la nostra è un’offerta variegata, in un connubio tra mare, sport e green, che ci colloca ai primi posti nel settore. Il Comune – ha sottolineato – è diventato proprietario al cento per centro della società Venezia Spiagge, che gestisce larga parte dell’arenile e una struttura come il Blue Moon, che oggi riprende la positiva esperienza della ‘Terrazza’. Sul lungomare, inoltre, è di prossima apertura la piscina all’aperto che completa l’offerta in questo tratto di arenile. Come Amministrazione abbiamo consegnato a tutti gli stabilimenti un protocollo stilato dal Comune sulla scorta delle norme vigenti già dal 2020 in materia di sicurezza anti-Covid. E più in generale, sull’isola in questi anni abbiamo investito molto sulle riqualificazioni, sul decoro urbano e dato una rilevanza importante all’impatto sull’ambiente, come testimonia il passaggio graduale all’alimentazione elettrica per i mezzi di trasporto. Questa è la spiaggia di Venezia e siamo convinti di doverla valorizzare nel migliore dei modi”.

“Vela con Venezia Unica è ancora una volta a fianco del Comune di Venezia nella promozione dell’isola del Lido e in particolare con Venezia Spiagge nell’arricchimento dell’offerta di intrattenimento estivo” afferma Piero Rosa Salva, Amministratore Unico di Vela “un’offerta che punta sempre più ad attrare un turismo di qualità e a prolungare la permanenza in isola. La riapertura della Terrazza del Blue Moon va certamente in questa direzione, animando il lungomare del Lido nel suo punto centrale.”

