Luna piena “della Fragola”: nei cieli italiani un meraviglioso fenomeno celeste

Pur non essendo una Superluna, perché in questa occasione il nostro satellite si troverà a circa 366mila km dalla Terra, mentre per essere nominata come Superluna deve trovarsi a una distanza pari o inferiore a 361mila km, in questa occasione sarà, invece, visibile una bellissima luna piena che darà il benvenuto all’estate.

E questa volta oltretutto non ci vorrà nessun accorgimento o strumento speciale per vederla: basterà guardare il cielo dal proprio giardino o dal proprio terrazzo di casa.

Luna della fragola o luna delle Rose?

Il fenomeno è noto come “Strawberry Moon”, nome che gli fu assegnato da una tribù di nativi americani, per il periodo dell’anno in cui appare e cioè durante la raccolta delle fragole.

Nel vecchio continente, invece, questa luna è conosciuta anche come “Luna delle Rose” perché in queste settimane qui da questa parte, invece, sbocciamo appunto questi bellissimi fiori.

Insomma, diciamo che un motivo reale o fisico per il suo nome non c’è, piuttosto è tutto legato a leggende. E tra queste, in Europa, c’è anche quella di chiamarla “Luna piena del miele” visto che questo era il consueto periodo dei matrimoni e agli sposi era usanza donare dell’idromele, una bevanda che si pensava aiutasse la fertilità.

Ma la Luna della fragola sarà rosa?

Solitamente no, però non è detto. Infatti, durante la stagione estiva, la luna assume spesso colori che vanno dall’arancione al rosa. E quindi chissà che stasera anche la nostra Luna non ci voglia fare una sorpresa in più.

Gli eventi celesti del 2021

Nel 2021 abbiamo già ammirato diversi eventi celesti molto emozionanti, dalla Superluna rosa nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 aprile, con il nostro satellite che si presentava più vicino alla terra e, quindi, appariva non solo più grande, ma anche più luminoso rispetto alla norma.

E poi, nella notte del 26 maggio è arrivata un’altra Superluna. All’inizio dell’anno, poi, nei cieli della cittadina di Pieve di Cadore si è potuto assistere allo spettacolo della “luna incoronata”.

(Viola Rigoli)