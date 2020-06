Rete 4, ultimo appuntamento stagionale con “Dritto e rovescio”

Stasera, in prima serata su Retequattro, nell’ultimo appuntamento stagionale con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista in diretta il leader della Lega Matteo Salvini per fare un punto della situazione economica, politica e sociale dell’Italia: dalle soluzioni emerse dagli Stati Generali per rilanciare l’economia, come l’apertura del Governo alla riduzione dell’Iva, alla profonda crisi che ha colpito molte attività produttive e commerciali, fino all’annoso problema dell’immigrazione e dell’accoglienza.



Nel corso della serata, tra i vari temi e dibattiti, le telecamere della trasmissione riaccendono l’attenzione sui persistenti ritardi nel pagamento della cassa integrazione: mentre l’INPS dichiara di aver saldato tutti fino a maggio, molti lavoratori si lamentano di non aver ancora ricevuto nulla. Nel corso della puntata, spazio anche alla nuova proposta di legge contro l’omofobia, duramente criticata dalla Cei, e all’estate che ci aspetta, tra rigide regole di distanziamento sociale e l’aumento dei prezzi in molte località turistiche.