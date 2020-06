Netflix annuncia la nuova era di “Karate Kid”, con “Cobra Kai”

Netflix ha annunciato di essere la nuova casa di Cobra Kai, sequel dell’iconico franchise di Sony Pictures Television “The Karate Kid”. Nella serie Ralph Macchio e William Zabka tornano a indossare i panni che li hanno resi famosi al cinema assieme a Martin Kove, nel ruolo del maestro di karate John Kreese.

Secondo i termini dell’accordo, le prime due stagioni della serie Cobra Kai prodotta da Sony Pictures Television debutteranno su Netflix quest’anno con una terza tutta nuova a seguire.

Cobra Kai è ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di All Valley del 1984, con un ormai affermato Daniel LaRusso (Ralph Macchio) che fatica a trovare un equilibrio nella vita senza la guida del maestro Miyagi e che si ritrova a dover affrontare lo spiantato Johnny Lawrence (William Zabka), l’avversario di un tempo ora deciso a riscattarsi riaprendo il famigerato dojo di karate che dà il titolo alla serie.

Nominata Miglior serie drammatica nel 2018 da Rotten Tomatoes con un punteggio del 100% per la prima stagione, l’acclamata e popolare Cobra Kai ha ricevuto anche due candidature agli Emmy.

La serie è scritta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg che rivestono anche il ruolo di produttori esecutivi con la loro società Counterbalance Entertainment. Heald è lo sceneggiatore del franchise cult Un tuffo nel passato, mentre Hurwitz e Schlossberg hanno dato vita alla fortunata serie cinematografica Harold & Kumar, hanno scritto e diretto il film campione d’incassi in tutto il mondo American Pie: Ancora insieme e hanno prodotto la commedia di successo del 2018 Giù le mani dalle nostre figlie. Insieme il trio ha creato questa nuova linea narrativa di Karate Kid che riparte decine di anni dopo il momento in cui il film originale si chiude. James Lassiter e Caleeb Pinkett sono i produttori esecutivi per Overbrook Entertainment assieme a Susan Ekins in collaborazione con Sony Pictures Television, mentre Macchio e Zabka sono coproduttori esecutivi.

I produttori esecutivi Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg affermano: “Cobra Kai è stato un sogno realizzato fin dal primo giorno di lavorazione. Siamo grati per l’instancabile dedizione di Jeff Frost, Chris Parnell, Jason Clodfelter, Karen Tatevosian e di tutti i nostri partner di Sony per averci trovato una nuova casa dove non solo potremo proseguire con la serie, ma avremo anche la possibilità di esplorare nuove opportunità per ampliare ulteriormente l’universo di Karate Kid. Siamo molto emozionati di iniziare la collaborazione con Netflix e non vediamo l’ora che la serie raggiunga il vasto pubblico globale che ama questo franchise tanto quanto noi”.

Brian Wright, Vice President, Original Series presso Netflix dichiara: “Il fascino della saga di Karate Kid è intramontabile e Cobra Kai riparte dal momento in cui ci eravamo fermati senza perdere nulla. La rivalità tra Daniel e Johnny è incredibile. La serie è piena di umanità e tanto divertimento. Non vediamo l’ora di presentare Cobra Kai a una nuova generazione di fan e siamo entusiasti di essere la nuova piattaforma della serie rendendola disponibile in tutto il mondo”.

Jeff Frost, President of Sony Pictures Television sottolinea: “Siamo davvero orgogliosi di Cobra Kai e siamo sopraffatti dalla massiccia risposta dei fan. Josh, Jon, Hayden, Ralph, William e tutto il cast hanno fatto un lavoro davvero brillante con questa serie sensazionale, come testimoniato dalla reazione e dall’affetto del vasto pubblico. Siamo grati ai nostri partner di Netflix ed emozionati per l’ospitalità offerta a questa saga epica”.