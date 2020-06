Alessia Marcuzzi, figlia, mamma e nonna: quattro generazioni a confronto

La conduttrice ha pubblicato online uno scatto che la ritrae accanto alla madre, Antonella, a nonna Mela, più volte presentata ai social, e alla figlia Mia, 9 anni. «Rivedo nei suoi occhi lo sguardo sincero e pieno di vita di mia nonna», ha scritto

È un’abitudine radicata, di quelle che, in famiglia, si tramandano senza bisogno di parole. Quella di affidare i figli ai nonni, così che d’estate possano lasciare la città, il suo caldo afoso e appiccicaticcio, per correre liberi e leggeri nei piccoli paesi d’origine, è tanto comune da aver coinvolto anche Alessia Marcuzzi.



Che, su Instagram, ha raccontato di un confronto tra quattro generazioni, di luoghi del cuore e del bisogno (urgente) di riscoprire la bellezza di un’Italia in lenta ripresa.

«Avevo l’età di mia figlia quando mia madre mi portava a trascorrere l’estate da mia nonna a Roseto Valfortore, piccolo borgo dei Monti Dauni. Giorni leggeri e spensierati, fatti di cose semplici e persone genuine. Come mia nonna, il cui sguardo sincero e pieno di vita rivedo negli occhi di mia figlia», ha scritto la conduttrice Mediaset, pubblicando online una foto che la ritrae sorridente, accanto alla nonna Mela, più volte presentata ai social, alla madre Antonietta e alla figlia Mia, avuta nel 2011 da Francesco Facchinetti. «Eccoci oggi insieme», ha scritto poi, suggellando l’immagine con un cuore scarlatto.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it