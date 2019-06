Rai5, stasera andrà in onda il film “I sogni segreti di Walter Mitty”

Volto affermato della commedia hollywoodiana, da “Tutti pazzi per Mary” a “Ti presento i miei” a “Una notte al museo”, Ben Stiller passa alla regia e veste i panni di un timido archivista di “Life”, che si immagina protagonista di eroiche imprese per conquistare il cuore di una graziosa collega. È il film “I sogni segreti di Walter Mitty”, che Rai Cultura propone – anche in lingua originale e senza interruzioni pubblicitarie – stasera alle 21.15 su Rai5. Walter Mitty, archivista della storica rivista “Life” in declino, per spezzare la sua noiosa esistenza passa gran parte del tempo sognando ad occhi aperti, in un mondo fantastico animato da gesta eroiche e storie d’amore appassionate. Nella vita reale, però, Walter rischia di perdere il lavoro insieme a Cheryl Melhoff, una collega di cui è segretamente innamorato. Deciso a prendere finalmente il destino nelle proprie mani, Walter si imbarcherà in una incredibile avventura alla ricerca di un negativo perduto: un viaggio intorno al mondo, più straordinario di qualsiasi cosa lui abbia mai immaginato. Con Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Adam Scott, Kathryn Hahn, Sean Penn.