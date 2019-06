Oggi torneranno le Azzurre, su Rai1: alle 18 andrà in onda Italia-Cina

La suggestione, guardando il tabellone della fase ad eliminazione diretta, è forte. La giusta combinazione di risultati potrebbe portare le Azzurre ad incontrare la Germania in semifinale e la Francia in finale, in quello che sarebbe un incredibile replay del cammino vincente dei “maschi” nel 2006.

Prima di tutto questo, però, c’è la Cina da affrontare, negli ottavi di finale, e sarà tutto tranne che una partita semplice. Le “Rose d’acciaio”, che devono il loro nickname alla strenua resistenza che opposero agli Stati Uniti nel 1999, uscendo sconfitte dalla finale mondiale solo su rigore al 119′, sono una squadra difficile da affrontare, anche se hanno chiuso il loro girone al terzo posto. Bonansea e compagne troveranno, martedì pomeriggio, una squadra dura nei contrasti e rapida nelle ripartenze, trascinata dalla stella, Wang Shuang, la 24enne di Nanchino che gioca proprio in Francia, nel Paris Saint Germain.

La gara, in programma alle 18.00 allo Stade de La Mosson di Montpellier, sarà trasmessa in diretta su Rai1, con collegamento dalle 17.40: telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico, interviste ed interventi a bordocampo di Giorgia Cardinaletti, supervizione di Donatella Scarnati.