Clooney prepara nuovo film, per Netflix

George Clooney prepara il nuovo film da regista dopo Suburbicon e Monuments Men ed è per Netflix: sarà Good Morning, Midnight, tratto dall’omonimo romanzo di Lily Brooks-Dalton.

Mark L. Smith adatterà la sceneggiatura del thriller fantascientifico, considerato tra i migliori libri 2017 dalla Chicago Review of Books. Il racconto post-apocalittico segue le storie parallele di Agostino (Clooney), uno scienziato solitario nell’Artico, e un astronauta a bordo della nave spaziale, che sta cercando di tornare sulla Terra. Lo stesso Clooney con Grant Heslov figura tra i produttori: “Grant e io non potevamo essere più entusiasti di essere coinvolti in questo incredibile progetto”, ha affermato Clooney a Variety. “Mark è uno scrittore che abbiamo ammirato a lungo e la sua sceneggiatura è ossessionante. Siamo entusiasti di lavorare anche con i nostri amici su Netflix, dice l’artista che sta ospitando nella sua villa sul lago di Como l’ex presidente Usa Barack Obama con Michelle.

ANSA