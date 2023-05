Paola Di Benedetto a un concerto con l’ex fidanzato Federico Rossi

Ritorno di fiamma in corso tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi?

Una foto pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano tra le sue Instagram story conferma che, poche ore fa, i due ex fidanzata si sono rivisti. Paola e Federico – che hanno sempre mantenuto buoni rapporti dopo la separazione – sono stati fotografati al concerto tenuto dagli Zero Assoluto al Fabrique di Milano. Secondo la segnalazione inviata da una utente, i due sarebbero rimasti vicini per tutto il tempo, a dimostrazione del fatto che la confidenza tra loro non ha lasciato spazio all’imbarazzo. Nessun bacio in pubblico, tuttavia, ha confermato il possibile ritorno di fiamma in corso.

Paola, conclusa la storia con Federico (ex del duo Benji e Fede), ha vissuto una breve parentesi romantica con Rkomi, altro cantautore. Ma la storia tra i due non è mai decollata e anzi, a poche settimane da quel primo bacio diventato di dominio pubblico, il cantante, parlando di gossip durante un’intervista, aveva dichiarato: “Non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”. Parole cui Paola aveva replicato piccata, pensando di essere la destinataria della precisazione in questione: “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. Secondo un altro pettegolezzo, mai confermato dai diretti interessati, Paola avrebbe vissuto successivamente un breve flirt con Matteo Berrettini, oggi legato a Melissa Satta.

Diversamente dalla ex fidanzata, Federico Rossi non ha avuto alcun flirt ufficiale dopo la fine della loro storia d’amore. Molto riservato in merito a tutto quanto accade lontano da palchi e sale d’incisione, Federico ha evitato sapientemente di essere fotografato in dolce compagnia dal momento in cui è terminata la sua relazione con Paola. Proprio il fatto che sia stato sorpreso insieme a Di Benedetto di recente potrebbe suggerire una debolezza particolare nei confronti della ex compagna alla quale è stato legato per anni.