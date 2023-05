Filippo Magnini torna bambino sull’altalena con Mia

Filippo Magnini ha perso la testa per la figlia Mia, e con lei al parco si presta volentieri ai giochi di ogni tipo. Sale sull’altalena e si lascia spingere dalla sua piccola che, tutta seria, gli dà indicazioni.

“Ma non doveva essere il contrario?” commenta mamma Giorgia Palmas che, orgogliosa della sua famiglia, riprende la scenetta e posta il video sui social.

A parco Sempione con la moglie Giorgia Palmas e la figlia Mia Filippo Magini, che ha da poco festeggiato i suoi 41 anni, torna bambino per un giorno. Sale sull’altalena e la piccola lo aiuta a dondolare proprio come fanno di solito i genitori con lei: “Io ti spingo veloce” dice tutta contenta e poi consiglia al papà: “Tieniti con le manine”. Lui si presta volentieri al gioco, incitando la bambina e seguendo le indicazioni.

L’amore tra Giorgia e Filippo Alla regia di questo tenero siparietto familiare c’è Giorgia Palmas, mamma orgogliosa e moglie innamorata. Filma tutto e lo posta sui social, orgogliosa della sua famiglia così bella. Lei e Filippo Magnini hanno da poco festeggiato il loro secondo anniversario di matrimonio con un viaggio in Egitto. Si sono sposati due volte: la prima nel 2021 con una cerimonia civile molto intima (dopo aver rimandato a maggio e a ottobre del 2020 a causa della pandemia) e poi hanno bissato l’anno successivo con il rito religioso e una festa con tanti amici.

Famiglia allargata e felice Quella formata da Filippo Magnini e Giorgia Palmas è una famiglia allargata e felice. La coppia vive in centro a Milano, in un grande appartamento a due passi da Parco Sempione. Nel settembre 2020 è nata la loro bimba, Mia, ma la ex velina aveva già Sofia, avuta dalla relazione chiusa da tempo con Davide Bombardini. A completare il quadretto i tre cani Polpetta, Sansone e Cocco.