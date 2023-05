Arisa e Raimondo Todaro verso l’uscita di scena dal cast di Amici 23: possibile ritorno di Veronica Peparini e non solo

(di Federica Zito) Sono passati poco più di 10 giorni dalla finale di Amici 22 che ha visto trionfare il latinista Mattia Zenzola e già da giorni si parla di addii e ritorni riguardo i professori della prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Quest’anno sono stati protagonisti Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, entrambi nel cast dei professori da molti anni, Arisa, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, ma due di loro potrebbero lasciare il programma.

Stanno già nascendo nuove indiscrezioni secondo le quali Arisa e Raimondo Todaro potrebbero lasciare spazio ad alcune “vecchie fiamme”, Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Come già espresso durante la trasmissione, Arisa avrebbe affermato il suo malessere derivato dalla volontà di dedicarsi esclusivamente alla sua carriere ma soprattutto quella di partecipare al Festival di Sanremo, per il ballerino Catanese invece si parla di diverbi con gli autori del programma, si vocifera che a sostituirlo sarà proprio Giuseppe Giofrè, che quest’anno ha ricoperto il ruolo di giudice insieme a Malgioglio e Michele Bravi.

Sale quindi già l’attesa per amici 2023/2024 che torna in onda da settembre con la ventitreesima edizione, e insieme cresce anche l’attesa di sapere chi saranno non solo i professori, ma gli aspiranti cantanti e ballerini che andranno ad occupare i banchi della scuola più famosa d’italia.

