Meghan Markle, il padre ricoverato per ictus: ha perso l’uso della parola

La Duchessa di Sussex, con cui i rapporti sono pessimi, andrà al suo capezzale?

Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex, è stato ricoverato per un grave ictus che lo ha colpito lunedì nella sua casa in Messico. Portato in ambulanza in California per essere curato, pare abbia perso l’uso della parola. Avrebbe dovuto partecipare al Giubileo della Regina come ospite in una trasmissione tv. Chissà se Meghan, con cui i rapporti sono molto tesi, andrà al suo capezzale.

Il figlio Thomas Jr era con il signor Markle quando ha accusato il malore, mentre la figlia Samantha ha dichiarato: “Mio padre si sta riprendendo… Ha solo bisogno di pace e riposo”. Ricoverato in ospedale a Tijuana, in Messico, dove è stato visto arrivare con una maschera per l’ossigeno sul viso e affiancato dai paramedici (un video pubblicato sul sito web di gossip statunitense TMZ lo mostrava su una barella con una faccia pallida e una mano sul petto), è stato poi trasferito a Chula Vista, in California, a poche ore di auto dalla villa di Montecito di Meghan e Harry.

Pare che Thomas Markle avesse la pressione sanguigna particolarmente alta nei giorni scorsi e, dopo il malore, salterà le celebrazioni previste a Londra, a cui ha detto avrebbe voluto partecipare. Proprio come era accaduto per le nozze di Meghan e Harry, che aveva saltato per aver subito un infarto.

Thomas e Meghan hanno rapporti molti difficili. Pare che non si parlino da prima del matrimonio con il principe e non si sa se la Markle andrà a fargli visita prima di partire per Londra con Harry.