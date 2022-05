Il figlio di Rihanna e A$AP Rocky è già il bambino più ricco di Hollywood

Il Daily Mail si è divertito a calcolare i guadagni dei figli delle coppie famose. Al primo posto, spicca il piccolo di Rihanna e A$AP Rocky con un patrimonio che supera i 2 miliardi di dollari

Venerdì 13 maggio Rihanna e A$AP Rocky sono diventati genitori di un piccolo bambino, il cui nome e il peso non è ancora stato reso noto. Il lieto evento, ovviamente, ha reso felicissimi i due, che hanno dovuto affrontare anche una serie di difficoltà legate alla loro relazione. Infatti, poco prima della nascita del figlio, si era vociferato un presunto tradimento da parte di A$AP Rocky con la designer Amina Suaddi, che ha prontamente smentito il chiacchiericcio. Lo stesso A$AP Rocky, inoltre, sempre ad aprile 2022, era stato arrestato all’atterraggio nell’aeroporto di Los Angeles con l’accusa di aver sparato a un passante quando si trovava nelle Isole Barbados. Dopo aver pagato la cauzione, l’artista è potuto stare accanto alla compagna, che il 13 maggio ha dato alla luce il loro figlio.

QUANDO SI DICE “NASCERE CON LA CAMICIA”!

Rihanna è diventata mamma: è nato il primo figlio con A$AP Rocky

Il popolare detto “nascere con la camicia” indica il momento in cui il neonato viene alla luce avvolto dal sacco amniotico. L’evento non è frequente e, a tal proposito, si dice che chi nasca così sia fortunato. Non è dato sapere se il figlio di Rihanna e A$AP Rocky sia venuto alla luce in questa maniera, certamente possiamo affermare che economicamente non se la passerà male. Facendo un breve calcolo, infatti, il patrimonio di mamma Rihanna ammonta a 1,7 miliardi di dollari, una cifra decisamente maggiore rispetto ai “soli” 9 milioni di dollari di papà A$P Rocky. Il Daily Mail, tra i più popolari quotidiani britannici, ha calcolato la consistenza economica di altri figli di vip, comunque meno ricchi rispetto al piccolo di Rihanna e A$AP Rocky. Per fare un esempio, gli eredi di Kim Kardashian e Kanye West devono dividersi un patrimonio di 2 miliardi e ottocento milioni di dollari in quattro, “appena” 800 milioni di dollari a testa. Un destino che accomuna anche Blue Ivy, Sir e Rumi, i tre figli di Jay-Z e Beyonce, che dovranno spartirsi “solo” 540 milioni di dollari per uno.

I GUADAGNI DI RIHANNA

Rihanna e A$AP Rocky “sposi”nel video del nuovo singolo D.M.B.

Dal momento che siamo in tema, analizziamo quali siano le principali fonti di guadagno di Rihanna. Ovviamente, essendo una cantante, i primi soldi che percepisce sono quelli dei suoi concerti. Rihanna, inoltre, è anche attrice quindi viene pagata quanto viene scritturata per alcuni film. L’artista, però, ha incassato molti soldi per aver partecipato nella linea di cosmetici Fenty Beauty e nella società lingerie Savage X Fenty, di cui ha il 30% della proprietà. Questi affari, dunque, si aggiungono alle sue attività di attrice e cantante, tenendola impegnata molto tempo, ma con risultati soddisfacenti dati i guadagni. In un’intervista a Forbes, Shannon Coyne della Bluestock Advisors, società di consulenza sui prodotti di consumo, ha dichiarato a riguardo: “Rihanna sta creando un marchio al di fuori di sé stessa. Anche se non ti piace la sua musica, ha creato un vero stile nel campo della moda e della bellezza”.