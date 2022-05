Film stasera in TV da non perdere mercoledì 25 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 25 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Factory – Lotta contro il tempo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

John Cusack e Jennifer Carpenter in un thriller. Un poliziotto insegue uno psicopatico che però rapisce sua figlia.

La regola del silenzio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Robert Redford e Shia LaBeouf in un action. Un ex sovversivo deve rintracciare la sua ex compagna per provare la sua innocenza.



FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La vita di Adele, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Lea Seydoux e Adele Exarchopoulos in un’intensa pellicola premiata a Cannes. Un’adolescente vive una profonda relazione con una sua coetanea.

La vita di Adele, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Lea Seydoux e Adele Exarchopoulos in un’intensa pellicola premiata a Cannes. Un’adolescente vive una profonda relazione con una sua coetanea.

Un eroe, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un detenuto rinuncia a una borsa piena d’oro restituendola al proprietario ma questo gesto porterà esiti imprevisti.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Jerry Maguire, ore 21:15 su Sky Cinema

CollectionTom Cruise interpreta un procuratore sportivo che perde il posto per via della sua onestà.

Come ti divento bella, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Amy Schumer in una commedia. Dopo aver battuto la testa, una goffa ragazza si convince di essere una top model.

Bentornato presidente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel di “Benvenuto presidente” con Claudio Bisio. Peppino stavolta deve fare anche il Presidente del Consiglio.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Dragon – La storia di Bruce Lee, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Biopic sul leggendario artista marziale e attore, scomparso in circostanze tragiche.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Breach – Incubo nello spazio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Fanta-horror con Bruce Willis e Thomas Jane. Alcuni passeggeri di un’arca stellare sono oggetto di una pericolosa metamorfosi.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

GGG – Il grande gigante gentile, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Adattamento da parte di Steven Spielberg del romanzo di Roald Dahl, con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Judas and the Black Messiah, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield in un film premiato con 2 Oscar. Un piccolo criminale ricattato dall’FBI si infiltra tra le Pantere Nere per favorire la cattura del leader.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il traditore, ore 21:25 su Rai 1

Pierfrancesco Favino interpreta un pentito di mafia nel film di Marco Bellocchio.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Giustizia per tutti, ore 21:20 su Canale 5

Raoul Bova in una fiction. Un uomo, ingiustamente carcerato per l’omicidio di sua moglie, cerca la verità.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Roma-Feyenoord, ore 21:00 su TV8

Finale di Conference League tra la squadra giallorossa e quella olandese.

Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo, ore 21:25 su Nove

Cronistoria del processo per diffamazione che vede coinvolti i due attori.