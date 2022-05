Dua Lipa in concerto a Milano: la scaletta

La pop star Dua Lipa è attesa questa sera, mercoledì 25 maggio, al Mediolanum Forum di Assago, per il primo di tre incredibili concerti in Italia. Ecco la scaletta ufficiale del Future Nostalgia Tour che farà tappa in tutte le più grandi città europee

Arriva oggi, mercoledì 25 maggio, al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, l’incredibile show del Future Nostalgia Tour di Dua Lipa, che proseguirà anche con la seconda data di domani, giovedì 26 maggio e quella di sabato 28 maggio alla Unipol Arena di Bologna. In un concerto che è già boom di presenze, la superstar britannica di origini kosovare, presenterà per la prima volta in Italia e rigorosamente dal vivo, tutti i brani di Future Nostalgia, il disco uscito lo scorso 27 marzo 2020, in un periodo di piena pandemia, oltre che i suoi più grandi successi di repertorio, dalle hit New Rules e One Kiss, fino alla più nuova Cold Heart.

IL FUTURE NOSTALGIA TOUR È UN INNO ALLA FEMMINILITÀ

Con le numerosissime date del suo Future Nostalgia Tour, cominciato lo scorso 15 aprile a Manchester, Dua Lipa si prepara a incantare il pubblico di tutta Italia ed Europa in uno show che, sulla scia dei brani del suo ultimo disco omonimo, porterà in scena tutta la femminilità e la voglia di empowerment, a favore di una sempre più spiccata emancipazione e inclusività. La pop star non solo arriva in Italia, per le due date di Milano (25 e 26 maggio) e quella di Bologna (28 maggio), con una scaletta che sarà davvero ricchissima tra vecchi e nuovi successi, ma anche con un disco che è un assoluto campione di vendite. Basti pensare che dalla sua pubblicazione nel marzo del 2020, Future Nostalgia si è aggiudicato il Grammy come Miglior Album Pop Vocale del 2021 e con la sua nuova versione, The Moonlight Edition, ha aggiunto otto brani da tempo al vertice delle classifiche internazionali tra cui Prisoner con Miley Cyrus e Un Dìa con J Balvin, Bad Bunny e Tainy. Dua Lipa non sarà sola sul suggestivo palco del Mediolanum Forum di Assago. In apertura del suo show ci sarà infatti la giovanissima stella della musica britannica Griff, celebre per il successo delle hit Head On Fire, One Night, Good Stuff e Black Hole.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DI DUA LIPA A MILANO

In base agli spettacoli già andati in scena per il Future Nostalgia Tour di Dua Lipa in tutta Europa, ecco la scaletta del concerto che la voce di New Rules terrà al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, oggi, mercoledì 25 maggio e domani, giovedì 26 maggio. Ben ventuno brani per oltre due ore di musica.

La scaletta del Future Nostalgia Tour di Dua Lipa: