Dopo i giudizi, X Factor cambia anche il conduttore. Chi guiderà il Talent show?

Ci sarà un nuovo conduttore a X Factor 2022, o forse conduttrice. Ludovico Tersigni conduttore della scorsa stagione, pare non sia stato confermato per la nuova edizione. Non cambierà quindi solo il tavolo dei giudici, ma anche il loro conduttore, e sono spuntati i primi nomi nelle ultime ore.

Dopo la conferma del terzo giudice, Dargen d’Amico, si sta parlando molto del quarto e ultimo, oltre che del prossimo conduttore di X Factor 2022.

Anche Blogo ha confermato l’indiscrezione del giorno: il quarto giudice dovrebbe essere Rkomi, già ipotizzato da TvZoom. Lo stesso sito aveva parlato dell’arrivo di una possibile conduttrice donna per X Factor e anche questa ipotesi ha trovato conferma stasera nel retroscena di Tv Blog. Si parla di Francesca Michelin, amatissima dal pubblico di X Factor. Per lei non sarebbe la prima esperienza alla conduzione, dato che ha già condotto per Sky Nature il programma Effetto terra.

Un altro nome che è spuntato nel corso della giornata è quello di Victoria Cabello , anche lei possibile conduttrice di X Factor 2022. Possiamo dire che Francesca ha lasciato il segno nel talent e ancora oggi è una delle artiste più amate, ma Victoria è reduce da un grandissimo successo a Pechino Express e pure lei ha già fatto X Factor in passato. Manca poco però al momento della verità.

Tra qualche giorno infatti inizieranno le Audition di X Factor 2022: avverrano il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno. E sarà presente il pubblico, e molto probabilmente la produzione annuncerà gli ultimi due nomi nei prossimi giorni.