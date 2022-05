Charlene di Monaco bellissima e sorridente al primo evento ufficiale in coppia con Gabriella

La principessa e sua figlia hanno partecipato insieme alla Monte-Carlo Fashion Week

Un’uscita (mondana) tra donne, quella di cui sono state protagoniste Charlene di Monaco e sua figlia Gabriella.

Splendide ed elegantissime hanno partecipato alla Fashion Week di Monte Carlo, per la prima volta loro due da sole. “Ho adorato ogni momento della preparazione della mia Principessa per il suo primo evento ufficiale. Ci aspettiamo una bellissima serata ai premi della moda”, ha scritto orgogliosa la moglie di Alberto, pubblicando sui social uno scatto in cui abbraccia teneramente la figlia prima di concedersi ai flash.

Charlene è da sempre una grande appassionata di moda e la sua passione sembra averla trasmessa alla figlia Gabriella. Del resto la piccolina avrà sicuramente ereditato anche il gusto impeccabile e l’eleganza di nonna Grace Kelly, icona indiscussa di stile. E infatti la bimba, nel suo vestitino di broccato a fiori, posa sicura di sé sorridente ed emozionata mentre insieme alla mamma consegna il premio allo stilista Abdul Al-Romaiza.

Anche il principe Alberto, che ha approfittato dell’evento mondano riservato a mamma e figlia per portare Jacques allo stadio per una partita di beneficenza, è orgoglioso delle sue donne e le celebra con tanti scatti social. Charlene, reduce da un periodo travagliato dal punto di vista della salute (e, si vocifera, anche da quello sentimentale) per una volta appare serena, sorridente e luminosa mentre si gode la serata con la bimba. I maligni potrebbero pensare che la causa di tanta, insolita, gioia sia la lontananza dal marito…